محافظ بورسعيد يتفقد أحد المولات التجارية بحي شرق.. صور

واصل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولاته الميدانية المسائية، على المشروعات والأسواق التجارية، حيث تفقد المحافظ أحد المولات التجارية بحي الشرق، لمتابعة سير وانتظام العمل وحركة البيع والشراء داخل المول ، وذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ولمياء الجيار رئيس حي الشرق.

وتفقد اللواء محب حبشي، عددًا من محال المول، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف و368 متراً مربعاً، بإجمالي 150 محلاً تجارياً متعدد الأغراض بمساحات مختلفة.

والتقى محافظ بورسعيد المنتفعين بالمحال التجارية داخل المول، للتعرف على آرائهم وتطلعاتهم نحو تحقيق مزيد من الرواج داخل المول، مؤكدا على عقد جلسة نقاشية مع المنتفعين بالمحال داخل المول لمناقشة خطة لجذب المواطنين.

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