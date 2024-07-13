محافظ الإسكندرية: لقاء دوري مع النواب لمتابعة الملفات التي تهم المواطن

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أولى لقاءاته مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري وأهم تحديات الفترة القادمة ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أحمد خالد بجميع الحضور، مثمنًا دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حل الكثير من التحديات لافتًا أنهم بمثابة نبض وقلب الشارع السكندري، ولا بد أن يتم العمل سوًيا وفق خطة واضحة ومحددة لوضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال الفريق أحمد خالد إنه سيتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم القضايا والاحتياجات التي يطالب بها المواطن السكندري، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات.

واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل جميع المشكلات، وخاصة المتعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط، والأسواق العشوائية، والرصف، وضبط الأسواق، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة ملفات إزالة الإشغالات والنظافة والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن المحافظة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ الكثير المشروعات القومية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة توحيد كافة الجهود بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري.

حضر الاجتماع المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، وعدد من مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.