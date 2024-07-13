بالورود والهدايا.. رئيس مدينة شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات القادمة من مطار مدريد

كلف اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ باستقبال أولى الرحلات القادمة من مدريد بإسبانيا.
ونقل رئيس مدينة شرم الشيخ تحيات محافظ جنوب سيناء وترحيبه بالضيوف وتمنياته لهم بإقامة سعيدة على ارض مدينة السلام.
كما نقل تمنيات المحافظ للجميع بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، كما طالبهم بأن يكونوا سفراء لنا في بلادهم وأهلهم وذويهم وأصدقائهم بإسبانيا.
يأتي هذا في إطار توجهات الدولة لتنشيط ودعم السياحة وفتح أسواق جديدة مما له أكبر الأثر والمردود الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين.
شارك في الاستقبال، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي والدكتور إسلام نبيل، مدير تنشيط السياحة بالمحافظة.
وبتوجيه من المحافظ قامت العلاقات العامة بالمحافظة بالتعاون مع العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ، ومكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، بتوزيع الزهور، علي الركاب والهدايا علي الاطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.
من جانبهم اعرب الركاب الأسبان عن سعادتهم الغامرة بزيارتهم الاولى إلي شرم الشيخ وأبدوا سعادتهم الغامرة بحفاوة الاستقبال مؤكدين اأنه بمجرد أن لامست عجلات الطائرة المهبط لاحظوا جمال المدينة وسحرها.
يُشار الي أن الرحلة انطلقت من مطار مدريد باسبانيا علي طائرة مصرية، وعلى متنها 170 سائحا، اسبانيا بينهم مديري شركات سياحية وصحفيين وكتاب سياحين اسبان.
ووجه محافظ جنوب سيناء، كافة الجهات المعنية بحسن الاستقبال كما وجه باعداد برنامج سياحي للتعرف علي المقاصد السياحية بشرم الشيخ، في إطار الترويج وزيادة الجذب السياحي للمدينة.