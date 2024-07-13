رئيس هيئة قضايا الدولة يلتقي بمحافظ القليوبية لبحث التعاون المشترك

التقي اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، المهندس أيمن إبراهيم عطية محافظ القليوبية.. وتبادل الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة في القضايا المقامة من أو على المحافظة .. كما تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية.

رافق المستشار مسعد الفخراني وفداً رفيع المستوي من مستشاري الهيئة، ضم كلا من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار أيمن الذهبي، المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار الشناوي عامر، رئيس فرع بنها أول، والمستشار سعيد خاطر، رئيس فرع بنها ثان، والمستشار حسن بسيس، رئيس قسم القضاء الإداري، والمستشارون القضائيون للمحافظة:

المستشار أسامة صلاح، والمستشار محمود الفخراني، والمستشار محمد أسامة طايل.

وحضر اللقاء أيضاً من جانب المحافظة، الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.