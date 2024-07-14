«الحجر الزراعي» يفتتح البرنامج التدريبي على أعمال الفحص والتشريعات الحاكمة لتبادل السلع.. صور

قام الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري بافتتاح البرنامج التدريبي لطلبة كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية (المنصورة ودمياط وبنها).

وفي بداية كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس نقل "موسي" تحيات الوزير للسادة المتدربين ومهندسي الحجر الزراعي القائمين على تنظيم البرنامج من ادارة دمياط.

كما أشار إلى التكليفات الصادرة للاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة خاصة المعنيه بالحجر الزراعي.

كما وجه الشكر للجامعات المصرية على اهتمامها بتدريب الطلاب في مجالات هامة كمجال الحجر الزراعي.

ودعى إلى أهمية استمرار التدريب للفئات المختلفة والمتعاملة مع جهاز الحجر الزراعي المصري خاصة صغار المنتجين الزراعيين في ربوع مصر بهدف الحصول على منتج زراعي جيد وأمن سواء للسوق المحلي أو التصديري.

وأضاف أن هدف مثل هذه البرامج التدريبية هو تدريب الطلاب على جميع الإجراءات الحجريّة والتي تتضمن عمليات فحص المنتجات الزراعية الواردة والصادرة ومعالجة الرسائل الزراعية الصادرة والواردة فضلا عن الإلمام بالقوانين والتشريعات الدولية الحجريه الخاصة بتبادل السلع الزراعية بين دول العالم ونشر الوعي الجمعي المتعلق بالصحة النباتية،

يحضر هذا البرنامج التدريبي الحالي نحو أكثر من ١٥٠ طالب وطالبة ولمدة ٤٠ يوم بادارة الحجر الزراعي بميناء دمياط وذلك بالتنسيق مع كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكليفات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأجهزة وقطاعات الوزارة بالاهتمام بالتدريب وقيام الحجر الزراعي المصري بدوره المجتمعي نحو تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل ورفع الثقافة والمهارات الفنية لخريجي كليات الزراعة والعلوم المختلفة بجمهورية مصر العربية.

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