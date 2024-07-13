"شباب النواب" : برنامج الحكومة طموح ونحتاج خطة خمسية لتطوير الرياضة المصرية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة طموح والارقام التي تستهدف تحقيقها مبشرة، مما ينعكس بالايجاب علي المواطن المصري.

وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال كلمته أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بحضور وزراء الصحة والشباب والرياضة والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي، أن وزارة الشباب عليها دورًا كبيرًا في بناء الإنسان المصري ليس من خلال الأنشطة الرياضية فقط ، رغم أهميتها في بناء الإنسان المصري ولكن يجب أن تتنوع الأنشطة إلي اجتماعية ثقافية رياضية دينية واستثمارية.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لتطوير الريف المصري هي المشروع الاجتماعي الأهم في تاريخ مصر حيث وفر فرصة تاريخية للشباب من خلال انشاء مراكز شباب في جميع القري، و يجب علي الوزراة إعادة تأهيل العاملين لرعاية هؤلاء الشباب، حتى تتحقق الأهداف المنشودة .

وطالب رئيس لجنة الشباب، بانشاء قاعدة بيانات لمتابعة الشباب الذي يحصلون علي دورات تدريبية حتي يتم الاستفادة منهم كقيادات سياسية وتنفيذية، حيث أسفرت تلك التدريبات عن وجود شباب أصبحوا اعضاء مجلس نواب وشيوخ، وهو ما يستدعي وجود قاعدة بيانات للاستفادة من باقي الخريجين.. وأيضاً برامج لقياس اثر تدريب الشباب والذي ينفق عليه أموال من الدولة المصرية للتدريب.

وطالب حسين بضرورة وجود تنسيق بين وزارت الحكومة لإعداد الشباب بالشكل الذي يتمناه الجميع، خاصة أن وزارة الشباب لن تستطيع وحدها القيام بهذا الدور، مطالبا التنسيق بين وزارت التعليم والتعليم العالي والأوقاف.. لافتا إلي ضرورة أن يكون هناك استيراتيجية للدولة المصرية من خلال التعاون بين الوزارات من أجل هدف بناء الإنسان المصري تحت إشراف وزير الصحة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما طالب رئيس لجنة الشباب خلال الاجتماع الاستفادة من مقومات مصر، حتي تكون الرياضة أحد مصادر الدخل القومي و والإمكانيات المتمثلة في وجود رياضات مائية هوائية، إلي جانب وجود منشآت وبنية رياضة عالمية تمكن مصر من استضافة الفعاليات الدولية واستخدام تلك المقومات لاستضافة معسكرات الفرق الأجنبية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق وهو ما انعكس علي وجود تلك المقومات .

وشدد رئيس لجنة الشباب علي ضرورة وضع خطة خمسية لتطوير الرياضة في مختلف المجالات بداية من كرة القدم، مرورا بالالعاب الشهيدة التي ليس لها حظ في الاعلام بالرغم من تحقيق أبطالها لمراكز عالمية حتي يكون لدينا مشروع قومي للرياضة علي غرار البطل الاولمبي .

وأكد أن مصر قادرة علي تحقيق مكانة أفضل خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيرا إلي أهمية وضع استراتيجية أيضا لتسويق وتصدير المواهب الرياضي وكذلك معالجة مشكلة التجنيس بتقليل اسبابها والحد منها كذلك.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الاهتمام بالطب الرياضي والوقائي من أهم الملفات التي تحتاج إلي اهتمام، خاصة أننا لدينا مقومات من الكوادر الطبية يستعان بها في كل الدول لذلك يجب أن يكون هناك منظومة طب رياضي ووقائي للحد من حالات الإصابات والوفيات.

وأوضح رئيس لجنة الشباب الي أهمية ضبط الوسط الرياضي من خلال الإشراف الفعلي علي الاتحادات حتي لاتضع لوائح الاتحادات لمصلحة أشخاص، ولكن لتطوير الرياضة المصرية تحت إشراف الدولة المصرية، لافتا إلي أن تعديلات قانون الرياضة ستساهم في تطوير العمل داخل المنظومة الرياضية.