مظاهرات بباكستان ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة

احتشد الآلاف من المتظاهرين بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم السبت، منددين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا الحكومة بإرسال المزيد من المساعدات للفلسطينيين، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

كما طالب المتظاهرون الحكومة بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إرهابيا".

وانتشر المئات من رجال الشرطة بالقرب من المظاهرة من أجل تأمينها.

يشار إلي أن باكستان ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.. ودعت إسلام أباد إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ تسعة أشهر، علي غزة.. وأرسلت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة.