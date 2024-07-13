محمد وزيري يطرح برومو أغنيتة الجديدة "برندات" وينتظر عرضها في هذا الموعد

طرح الفنان محمد وزيري برومو أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم برندات عبر صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة والذي ظهر من خلاله بلوك وشكل مزيكا مختلف وجديد عليه .

أغنية " برندات" كتب كلماتها وزيري وتولي تلحينها أيضا وتعاون فيها مع الموزع محمد الشاعر والتي يقدم من خلالها شكل جديد من المزيكا يقدم للمرة الاولي حيث يدمج بين أكثر من شكل من أشكال المزيكا المختلفة والترند خلال هذه الفترة والتي ستكون مفاجأة للجمهور ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الاثنين المقبل عبر جميع المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .

https://www.instagram.com/reel/C9NkDB8ocvP/?igsh=MWI2YXVzaXlyNTZ2YQ==