المستشار محمود فوزي: برنامج الحكومة يتضمن خطط تنفيذية ويلبي تطلعات الشارع المصري

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن برنامج الحكومة يتضمن خطط تنفيذية واضحة ويلبي تطلعات الشارع المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب جاء متكاملًا.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة من شأنه تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين، ويهتم البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل.

وأوضح أن بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الأهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.