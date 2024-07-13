أكبر مجمع تجاري إداري طبي بمنطقة جنوب الأكاديمية.. شركة "جولدن فيو" تعلن عن أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة

السبت 13/يوليو/2024 - 09:53 م

نظمت شركة "جولدن فيو"، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الاستشاريين المشاركيين فى أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشتهم فى أهم التفاصيل التي تخص المشروع بصفة خاصة، وتخص الشركة وأخر تطوراتها بصفة عامة.

أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة

ومن جانبه أوضح أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة "جولدن فيو"، أن المشروع الجديد عبارة عن مول تجاري إداري طبي على مساحة 10000 متر أرضي وثلاثة أدوار (الدور الأرضي والأول تجاري - الثاني والثالث إداري وطبي).

وأضاف أحمد السيد أن المشروع يقع فى منطقة جنوب الأكاديمية التي تعد من أهم وأرقي الأحياء السكنية فى القاهرة الجديدة، كما أنه يقع بجانب كايرو فيستيفال سيتي وبجانب أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن المشروع يُعد أكبر مجمع تجاري إداري طبي مطروح فى المنطقة فى الفترة الحالية.

شركة "جولدن فيو" تعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الاستشاريين المشاركيين فى أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلامين، وأعضاء من مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى الإستشاريين القائمين على المشروع وهم، ACE بصفتهم إستشاري تنفيذي، وHafez Consultants استشاري معماري، شركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية، شركة Kad استشاري لإدارة المنشأت التجارية، شركة Namaa PFM استشاري تشغيل المنشأت التجارية، وشركة Silver screen وكيل إعلامي حصري.

الجدير بالذكر أن شركة "جولدن فيو"، تتواجد فى السوق العقاري المصري بمشاريع مميزة سواء علي الجانب السكني أو الجانب التجاري والإداري، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وتوفر فرصة استثمارية مميزة لعملائها ومشاريع يتم تسليمها بأعلي جوده وألتزام بالجدول الزمني وبسبب تلك الثقة أصبح لديهم قاعدة عملاء كبيرة واثقة فى المنتج العقاري الخاص بهم.

ويعد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة “جولدن فيو”، خبرة فى المجال العقاري منذ أكثر من 10سنوات، حيث أنه خلال هذه الفترة قام بالدراسة والتعلم عن طريق الحصول على ماجستير فى إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة كبيرة من الشهادات في التسويق والمبيعات والإدارة وخبرة عملية كبيرة كانت هي السبب لثقة عدد كبير من المتابعين والمستثمرين في اختياراته وقراراته.