وزير الإسكان يتابع مع مسئولي شركة "cscec" الصينية مشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركة "cscec" الصينية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى يتم تنفيذها على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضغط معدلات تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وإنهاء أجزاء مكتملة من المشروع تباعاً، وسرعة البدء فى تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون"، واستمع لشرح مفصل عن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث وصلت نسبة إنجاز البرج الأيقوني إلى الدور 54، من إجمالى 68 دورا، وبارتفاع 250 متراً، وإجمالى مسطحات 465 ألف م2، بجانب 4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، وتم الانتهاء من الهياكل الخرسانية بها.



كما وجه الوزير، بوضع خطة زمنية متكاملة لتسويق المشروع محليا وعالميا، والتعاون مع الشركات المتخصصة في عملية التسويق والبيع، وكذا سرعة البدء (بشكل مرحلى بالتزامن مع إنهاء الأبراج) فى تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.