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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل وإصابة 6 حوثيين في هجمات للجيش اليمني

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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أعلن الجيش اليمنى عن تصفية اثنين من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية وإصابة أربعة آخرين، اليوم /السبت/، في مواجهات بمنطقة غرب مدينة تعز اليمنية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني قوله "إن عناصر المليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في تبة ياسين شمال غرب المدينة مما أدى الي اشتباكات مع أفراد الجيش وقتل اثنين من العناصر وإصابة أربعة آخرين بجروح ولاذ البقية بالفرار".
وأضاف المصدر أن عملية التسلل تمت بالتزامن مع قصف الطيران المسير التابع للمليشيات الحوثية الإرهابية، وقصف مدفعي على مواقع الجيش اليمني في جبهات الضباب غرب تعز.

الجيش اليمني المليشيات الحوثية