مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في غزة

قال مصدر رفيع المستوى إن: "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد".

وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة (القاهرة الإخبارية) مساء اليوم السبت، إن: "القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي".