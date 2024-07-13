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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في غزة

غزة
غزة
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قال مصدر رفيع المستوى إن: "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد".
وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة (القاهرة الإخبارية) مساء اليوم السبت، إن: "القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي".

مصدر رفيع المستوى التهدئة غزة إسرائيل مصر