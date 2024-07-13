اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسى: مصر ترفض التهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 14 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الصربى

السيسى: مصر ترفض التهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فورى وشامل فى قطاع غزة.. ووقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين.. ورفض توظيف معبر رفح ليكون أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطينى

مجزرة صهيونية فى مخيم نازحين بخان يونس.. وجيش الاحتلال: الهدف قائد كتائب القسام

تعبئة 130 ألف ضابط شرطة فى فرنسا لتأمين يوم «الباستيل»

رئيس الوزراء الفرنسى يتعهد بحكومة محصنة من اليمين المتطرف وأقصى اليسار

سفينتان حربيتان روسيتان فى الصين لإجراء مناورات عسكرية مشتركة

الاتحادات الطلابية تدعو إلى مسيرة فى باريس تأييدًا لحكومة الجبهة الشعبية الجديدة

سويسرا: جرح خمسة بينهم طفل فى هجوم بساطور

الجيش الألمانى يضع خطة سرية لنقل قوات «الناتو» إلى الشرق