"القومي للإعاقة": فحص شكاوى ذوي الهمم للحصول على السيارة المعفاة من الجمارك

أكد المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، علي التواصل بشكل دوري ولحظي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية لفحص الشكاوى التي ترد إليه بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك، خاصة بعد علم المجلس باستغلال هذه الحقوق من أفراد لا يستحقونها، وأن هناك سماسرة وأفراد تستغل تلك الحقوق المكفولة.

وتواصلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مساعد وزير المالية المختص بالجمارك، وكافة الجهات المعنية وإبلاغهم بأن المجلس، يتواصل ويقوم بفحص كافة الشكاوى التي ترد إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو ذويهم بخصوص طلب حصولهم على السيارة المعفاة من الجمارك، سواء على رسائل صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس أو من خلال مكتب خدمة المواطنين، ويقوم المجلس بحكم أهدافه وطبيعة عمله بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لفحص الشكوى في حال أحقية ذوي الإعاقة الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك وإبلاغ الجهات المسئولة بذلك.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يدخر جهدا في تذليل العقبات وحل كافة المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات والوزارات التي تتماس في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تفعيلا لأهداف المجلس الرامية إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها، وفي إطار مهامه الخاصة بالتواصل مع جميع الوزارات لمتابعة كل ما يختص بشؤونهم.