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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محمود أبو الدهب أمينًا عامًا لمجلس الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 447 لسنة 2024، بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، بالقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الدولة.

جاء في القرار تعيين معاونين مساعدين للأمين العام لمجلس الدولة:

تعيين المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا للشئون المالية.

تعيين المستشار إيهاب فهمي حمودة نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا للشئون الإدارية.

تعيين المستشار آسر منير محيسن نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا لشئون مقار وأبنية مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.

الأمين العام الأمين العام لمجلس الـدولــة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس رئيس مجلس الدولة