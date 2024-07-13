محمود أبو الدهب أمينًا عامًا لمجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 447 لسنة 2024، بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، بالقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الدولة.

جاء في القرار تعيين معاونين مساعدين للأمين العام لمجلس الدولة:

تعيين المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا للشئون المالية.

تعيين المستشار إيهاب فهمي حمودة نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا للشئون الإدارية.

تعيين المستشار آسر منير محيسن نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما مساعدا لشئون مقار وأبنية مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.