أشرف عبدالغني : مصر تحاول التوصل لهدنة ووقف إطلاق نار فى غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن مصر تحاول الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن المشهد عبثي ونحن أمام عالم فقد الإنسانية وأمام دولة احتلال فقدت العقل بالكامل ودولة محتلة فقدت الحد الأدني من الحياة، ومع الأسف الشديد رغم هذه المجازر التي وصل عدد الشهداء فيها إلى 38 ألفا و88 ألف مصاب وضحايا تحت الركام.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها سلطة الأمر والنهي فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منشغله بفكرة انسحاب أو استمرار بايدن في الانتخابات الأمريكية.