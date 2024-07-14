نهائي يورو 2024| «أولمو» أم «كين».. من يحسم جائزة هداف البطولة؟

صراع شرس في نهائي يورو 2024 بين منتخب إسبانيا بنجومه الشباب، ومنتخب إنجلترا الذي يملك أسماء قوية للغاية في صفوفه بجانب أنه المستفيد الأكبر من الدوري الإنجليزي الممتاز (الدوري الأقوى في العالم).

ولكن هناك منافسة قوية امتدت إلى المحطة الأخيرة من بطولة يورو 2024، وذلك على جائزة هداف البطولة القارية.

هداف يورو 2024

يضم كل منتخب منهما لاعبًا يصارع من أجل جائزة هداف يورو 2024، فإن داني أولمو لاعب خط وسط المنتخب الإسباني في جعبته 3 أهداف حتى الآن، وضعته على قمة قائمة هدافي البطولة، بجانب نجوم كثر مثل جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا صاحب الثلاثة أهداف أيضًا، والذي ودع البطولة من ربع النهائي.

أما المنتخب الإنجليزي فلديه هدافه هاري كين، الذي رفع رصيده في مباراة نصف النهائي إلى 3 أهداف أيضًا، ليتواجد ضمن قائمة الهدافين رفقة كودي جاكبو جناح منتخب هولندا الذي أحرز ثلاثية أيضًا، لكنه ودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.

في المقابل، يتنافس ثنائي آخر من المنتخبين لتسجيل الهدف الثالث والرابع لحصد الجائزة، هما جود بيلينجهام من إنجلترا وفابيان رويز من إسبانيا، ولكل منهما هدفان في البطولة، لذا صافرة الفرنسي لوتكسييه بنهاية اللقاء، قد تبرز هوية هداف يورو 2024.