جاب الله: عمر كمال غادر المستشفى.. ويشارك في التدريبات الإثنين

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال لاعب الفريق غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح جاب الله أن حالة عمر كمال باتت مستقرة اليوم، بعد تعرضه لنزلة معوية شديدة أمس غادر على أثرها مقر إقامة الفريق قبل التوجه لملاقاة بيراميدز.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من سلامة عمر كمال سوف يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.