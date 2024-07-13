وزير الإسكان لمسئولي شركات المقاولات: اللي مش هيقدر يشتغل معانا يعتذر

للأسبوع الثاني على التوالي، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل، والموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، موجهاً بالعمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ووضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها، والمتابعة الدورية على مدار اليوم، وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين.

وخاطب وزير الإسكان، مسئولى شركات المقاولات في مواقع العمل، قائلا: "اللى مش هيقدر يشتغل معانا يعتذر"، نريد أن نرى تقدما ملحوظا فى الأعمال المنفذة خلال زيارة الأسبوع المقبل، ولن نقبل بأى تقاعس، وفى حالة عدم إحراز تقدم في الأعمال بالشكل المطلوب، سيتم استقطاع الأعمال المتبقية، وإسنادها لشركات جادة لسرعة إنهاء المشروعات.

وتابع الشربيني ما تم إنجازه من أعمال تنفيذاً للتوجيهات الصادرة خلال زيارة السبت الماضي، سواء فى أعمال التجميل والصيانة والزراعة وتنسيق الموقع، وتطوير مداخل مدينة العلمين الجديدة، ومارينا، وتشطيب واجهات الفيلات والعمارات المطلة على محاور الطرق، وإزالة المخلفات، وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وتجول الوزير بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة لتفقد تشطيبات الأبراج المنفذة وعددها 15 برجًا، ، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية للمرحلة الأولي الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة نحو 40 ألف وحدة سكنية بمختلف مستوياتها، بخلاف المساحات التجارية والإدارية.

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