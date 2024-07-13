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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السولية يجري أشعة رنين مغناطيسي على السمانة

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
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يخوض عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريبات علاجية خفيفة وفق البرنامج الطبي الذي تحدد للاعب.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، إن السولية سوف يخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم من محيط العضلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سوف يتحدد في ضوئها مدة العلاج والتأهيل اللذين يخضع لهما اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

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