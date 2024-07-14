نهائي يورو 2024.. ألمانيا تحفز الإنجليز أمام الإسبان

تحفز ألمانيا، البلد المستضيف لبطولة يورو 2024، منتخب إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا الليلة.

ويأتي ذلك، لأن منتخب إنجلترا حصل على لقب بطولة كأس العالم 1966، اللقب الأكبر في تاريخه على حساب ألمانيا الغربية في النهائي، الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 30 يوليو عام 1966.

ألمانيا «وش السعد» على إنجلترا

استطاع المنتخب الإنجليزي الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وبذكريات تتويج إنجلترا بلقبه، يستعين بالألمان مجددًا لحصد لقب النسخة 17 من كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها الأراضي الألمانية للمرة الثالثة، وهي المرة الثانية على ملاعب ألمانيا الموحدة.

لذا يتسلح المنتخب الإنجليزي بألمانيا «وش السعد» على الإنجليز لخطف اللقب من منتخب إسبانيا صاحب الثلاثة ألقاب من البطولة، كما أن منتخب الأسود الثلاثة قد يرافقه دعم جماهيري من الألمان في النهائي، بعدما تسبب المنتخب الإسباني في إقصاء منتخب بلادهم من دور ربع النهائي، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا.