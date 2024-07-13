«أحمد رفعت ليس الأخير».. الأزمات النفسية كابوس يهدد لاعبي الكرة المصرية

عادة ما تكون لعبة كرة القدم وسيلة للترفيه سواء على المشجعين بمتابعتهم لفرقهم المفضلة أو للاعبين باللعب والإحساس بالمتعة والشغف خلال لعبهم في الساحرة المستديرة.

ورغم اعتماد اللاعبين على التمارين اليومية الشاقة للحفاظ على مستواهم البدني إلا أن صفاء الذهن وعدم وجود أي ضغوط نفسية يجعل مستويات اللاعبين تتحسن كثيرًا ويجعلهم قادرين على تحقيق نتائج مبهرة داخل الملعب.

وشهدت الساحرة المستديرة خلال الفترات الأخيرة العديد من اللاعبين الذين عانوا من أزمات نفسية مختلفة أدت لتراجع مستواهم، بسبب الضغوط التي تعرضوا سواء بسبب مشكلات داخل الفريق أو عدم اقتناع المدير الفني بهم أو بسبب ضغوطات الجماهير رغبة في تحقيق الفوز.

أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

أصبح مشجعو كرة القدم في مصر والوطن العربي فجر الأحد الماضي 7 يوليو، على فاجعة كبيرة وهي رحيل اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، بعدما تعرض لأزمة قلبية جعلته يفارق الحياة.

احمد رفعت

كان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس 2024، ومر برحلة مرضية حتى تحسنت حالته وأصبحت مستقرة، وظهر مع الإعلامي إبراهيم فايق في 23 يونيو الماضي، وأعلن أنه تعرض لضغوطات نفسية شديدة عقب دخوله في مشكلة بسبب تصريح السفر الخاص به خلال رحلته للاحتراف في نادي الوحدة الإماراتي في عام 2022، ما أدى لقطعه للاحتراف عقب علمه بوجود قضية محررة ضده كهارب من أداء الخدمة العسكرية، ما سبب أزمة نفسية للاعب كانت أحد أسباب وفاته.

احمد رفعت 2

ولم يكن اللاعب الراحل أحمد رفعت أول من يتعرض لأزمة نفسية، ولكن رحيله أظهر حالة الغضب الشديد لدى العديد من لاعبى كرة القدم في مصر، والذين أعربوا عن تعرضهم لظلم كبير فى أنديتهم وتسبب فى ضغوطهم نفسيًا، وكان أبرزهم هؤلاء اللاعبين:

محمد حسن لاعب الإسماعيلي

نشر محمد حسن لاعب الإسماعيلى، صورة له وهو يعانى من مرض جلدى، معلقًا : "هذا يعد أحد أعراض الضغط النفسى الذى أتعرض له منذ شهر ونصف وتم وقفى من التدريبات فى النادى وأن أقوم بممارسة هوايتي التى أحبها كثيرًا لمجرد تدخل شخص وقرر بدون سبب وقفى من التدريبات، ومن كثرة الضغوط النفسية بدا اللسان يعجز عن الحديث والجسد يشتكى وهذا بسبب تحكم شخص فى شخص لتدمير حياته بدون سبب".

محمد حسن الاسماعيلي

ووجه نصيحة قائلًا: "أطالب الجميع بعدم الكتمان الداخلى والحصول على حقوقهم والحديث حتى لا يعانى الجسد أو يتوقف القلب".

محمد حسن الاسماعيلي

كما أن وفاة رفعت أعادت الأذهان لمواقف وأزمات نفسية تعرض لها بعض اللاعبين المصريين الآخرين قبل ذلك ومنهم:

محمود علاء لاعب نادي الزمالك

تعرض اللاعب محمود علاء نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، لأزمة نفسية بسبب الانتقادات التي تعرض لها منذ مباراة نهائي القرن، وتراجع مستواه في بعض فترات موسم 2022/2023.

محمود علاء

وهو ما دفع زوجته أن توجه له رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على "نإستجرام" لدعمه على المستويين المعنوي والذهني، قائلة: "حبيت أقولك قدام الناس كلها إن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل زعلك، سلامك النفسي وراحتك النفسية وصحتك بالدنيا كلها، أنت عديت بضغط نفسي مش ممكن مخلوق يتخيله وقاومت كل الضغوط دي واتحملت ما لا يتحمله بشر أقسم بالله ولوحدك وبمساعدة ربنا وحده عديت شوية من الأزمة النفسية اللي مريت بيها على طول التلات سنين اللي فاتوا".

زوجة محمود علاء

وتابعت: "ربنا يحميك ويحفظك ويعوضك خير يا حبيبي ويخليك ليا ولولادنا وتفضل سند لينا طول العمر ويارب ما اشوف فيك شر أبدًا واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه".

إريك تراوري "إنبي 2023"

فاجأ اللاعب البوركيني إيريك تراوري، الجميع حينما كان لاعبًا في نادي إنبي في 28 أبريل عام 2023، بالانقطاع عن تدريبات فريقه دون أسباب، وفشل مسئولو إنبي في الوصول للاعب بعدما أغلق هاتفه بعد يومين من اختفائه دون إجابة، وحينما تواصلت إدارة النادي مع زوجته أكدت أنها لا تعلم شيئا عن مكان وجود زوجها، وهو ما أثار القلق لدي مسئولي النادي البترولي للحد الذي دفعهم للتفكير في الإبلاغ عن فقد اللاعب ولكن زوجته رفضت.

اريك تراوري

ووسع مسئولو إنبي بحثهم عن اللاعب بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة 10 أيام دون سبب، باللجوء والاستفسار من وكيله وأصدقائه واشترك زملاؤه في إنبي بسؤال المقربين منه خاصة وأنه يتواجد في مصر منذ 7 أعوام ويملك أصدقاء في عدة أندية ولكن البحث لم يسفر عن شىء.

وفي ظل رغبة زوجة تراوري عدم إبلاغ السلطات الأمنية بأي تفاصيل عن اختفاء اللاعب، تفاجأ الجميع بعودة اللاعب من جديد بعد فترة انقطاع ليكشف عن مروره بحالة نفسية سيئة بسبب غيابه عن مباريات فريقه وهو ما دفعه إلى مغادرة الملعب قبل نهاية مباراة فريقه مع أسوان التي أقيمت في 18 أبريل 2023 في الجولة 26 رغم وجوده ضمن قائمة البدلاء.

أحمد يحيي حارس الاتحاد

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري موسم 2021/2022، تعرض حارس مرمى نادي الاتحاد لمشهد مؤسف أدى لدخوله في حالة نفسية سيئة.

احمد يحيي حارس الاتحاد

تفاجأ المشاهدون بعزم اللاعب على الخروج من ملعب المباراة باكيًا بسبب سباب الجمهور له بشكل جماعي نظرًا للأهداف الـ 5 التي سكنت شباكه في المباراة، ولم يعلم الجمهور بأن شقيق اللاعب قد توفى في نفس يوم المباراة ولكن اللاعب قد تحامل على نفسه للعب المباراة نظرًا لأن فريق الاتحاد السكندري لا يمتلك حارس أساسي غيره.

وظل اللاعب أحمد يحيى حارس الاتحاد يبكي في مشهد مؤسف، وحين خروجه من الملعب ظل يردد: "والله العظيم ما هلعب كورة تاني".