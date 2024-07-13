كعب دائر من التأمين الصحي للصيدليات الحرة.. سيدة تبحث عن دواء السكر

رصدت "البوابة نيوز" معاناة مرضى السكر في البحث عن الدواء في ظل نقص السوق من الأدوية المحلية والمستوردة في صيدليات التأمين الصحي وصيدليات السوق الحرة.

والتقت «البوابة نيوز» سيدة خمسينية تدعى "أمينة" تعانى مرض السكر، حيث ذهبت إلى التأمين الصحي في مدينة المحلة الكبرى، في محاولة للحصول على علاجها لتصطدم بالواقع وهو عدم توافر العلاج بصيدليات التأمين الصحي، رغم خصم اشتراكه الثابت من السيدة شهريًا.

العلاج غير متوفر

المسئول عن الصيدلية داخل عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرى أكد أن العلاج غير متوفر حاليا، وأن على المريضة الذهاب إلى ثلاث صيدليات تتبع هيئة التأمين الصحي، وثلاث أخريات خارجها تابعة للتأمين الصحي أيضًا، للحصول على الدواء، وفى حالة عدم توفره تأتى بالعلاج من الصيدليات الحرة ومعه فاتورة إذا كانت تريد صرف ثمن العلاج.

لم تيأس "أمينة" من المحاولات وعلى الرغم من مرضها إلا أنها ذهبت إلى 6 صيدليات تابعة للتأمين الصحى داخل المقار وخارجها ولم تجد أدوية السكر متوفرة، حتى أنها لم تجده فى السوق الحرة بالصيدليات المختلفة.