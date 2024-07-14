نهائي يورو 2024.. الإسبان يسعون لتكرار إنجاز الطليان في نسخة 2020

إنجاز يطمح به منتخب إسبانيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة يورو 2024، وهو الفوز على إنجلترا، ليكمل إنجاز ما فعله الطليان في النسخة الماضية من اليورو.

المنتخب الإسباني هو ثاني منتخب في تاريخ بطولات كأس أوروبا، ينهي دور المجموعات بعلامة كاملة وشباك نظيفة، بعد نظيره الإيطالي فى نسخة 2020 السابقة، قبل أن يتوج باللقب في النهاية.

سيناريو إيطاليا في نسخة 2020

منتخب إيطاليا في يورو 2020، تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، متفوقًا على ويلز، سويسرا، وتركيا، قبل أن يواجه النمسا في دور الـ16 ويتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز على بلجيكا في ربع النهائي، ثم تخطى إسبانيا بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، ليصطدم بإنجلترا في المباراة النهائية ويفوز بركلات الترجيح أيضًا.

استهل منتخب إسبانيا مشواره في يورو 2024 باكتساح كرواتيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على إيطاليا بهدف للا شىء، وكذا على ألبانيا، ليتأهل لدور الستة عشر متصدرًا لمجموعته بالعلامة الكاملة، ويقسو على جورجيا في ثمن النهائي برباعية مقابل هدف، ثم نجح في الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف بعد شوطين إضافيين، قبل أن يعبر إلى النهائي من بوابة فرنسا بنتيجة 2-1، ليبلغ المباراة النهائية دون أن يتعرض لهزيمة مثل إيطاليا في النسخة الماضية.