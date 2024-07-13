رئاسة فلسطين تُدين مجزرة خان يونس وتُحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤوليتها

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والرجال.

واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تُنتهك فيها كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت الرئاسة على مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن هذه المجزرة، محمّلة أيضًا الإدارة الأمريكية مسؤولية تمويل ودعم جرائم الاحتلال وتوفير غطاء سياسي له. واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة حلقة جديدة في سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لا تتوقف عن استهداف المدنيين العزل.

وأشارت الرئاسة إلى أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات لتنفيذ جرائمها، إلا أنها تستغل أي ذريعة للتغطية على جرائمها وتبريرها بأنها تدافع عن نفسها.

ورأى البيان أن أي طرف يقدم ذرائع للاحتلال يُصبح شريكًا في تحمل المسؤولية عن جميع المآسي التي يتسبب بها الاحتلال للشعب الفلسطيني.

وتدعو الرئاسة حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا.

كما تدعو الرئاسة المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي.