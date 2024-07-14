نهائي يورو 2024.. «ساوثجيت» ينفرد برقم مميز عن مدربي إنجلترا تاريخيًا

تحول جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، من فاشل إلى بطل عند الإنجليز، بعدما أصبح قائدًا لثورة التغيير مع الأسود الثلاثة في السنوات الأخيرة.

ظل المنتخب الإنجليزي بعيدًا عن الأضواء في البطولات الكبرى، منذ فوزه بلقبه الوحيد في مونديال 1966، عاد منتخب إنجلترا بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، بالرغم أنه لم ينجح في التتويج حتى الآن بأي لقب، إلا أن بلوغ نهائي بطولة اليورو مرتين متتاليتين، بجانب التواجد في نصف نهائي مونديال 2018، واحتلال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2019، تُعد إنجازات لم تعرفها الكرة الإنجليزية منذ القرن الماضي، وبالتأكيد يعود الفضل في ذلك إلى ساوثجيت.

نهائي يورو 2024

وبالرغم أن ساوثجيت تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة من الجماهير الإنجليزية؛ بسبب سوء المستوى والأداء الذي ظهر به الأسود الثلاثة منذ بداية البطولة، إلا أنه أثبت للجميع أنه يصحح الأوضاع ويقلب الفشل إلى نجاح، لينفرد برقم مميز عن باقي مدربي إنجلترا على مر التاريخ، حيث بات المدرب الوحيد للمنتخب الإنجليزي الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائيين متتاليين في البطولة الأوروبية الكبرى، عقب تأهله مع منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا.