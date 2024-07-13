أستاذ علاقات دولية: إسرائيل أبادت الحجر والشجر وقتلت الكبير والصغير في فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل أنواع الجرائم في قطاع غزة، وهذه ليست المجزرة الأولى، والكل يتابع بشكل دقيق منذ بداية هذه الأزمة نجد أن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم التي يندي لها الجبين باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بأي حال من الأحوال.

وأضاف، فارس خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل أبادت الحجر والشجر وقتلت الكبير والصغير في فلسطين بداية من مستشفى الأهلي المعمداني، وقصفت وزارة الأوقاف وهدمت المنازل والمساجد، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، والذي يؤكد أن إسرائيل لا تسعى بأي حال من الأحوال لوقف هذه الحرب، وأن نتنياهو يشتري الوقت في ظل أن أمريكا هي المسئولة الأولي عن كل ما ارتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وبأياد إسرائيلية.