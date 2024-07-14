نهائي يورو 2024.. «لافوينتي» يتسلح بمصارعي الثيران الشباب

منتخب إسبانيا يشتهر بلقب الماتادور، وهو اللقب الذي يطلق على مصارعي الثيران، وهي الرياضة الأكثر شعبية عند الإسبان، لذا يتسلح لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، بشباب منتخب بلاده، الذين يعدون مصارعي ثيران على الكأس في وقت زئير منتخب أسود منتخب إنجلترا في مباراة نهائي يورو 2024.

ويعتمد دي لافوينتي على النجوم الشباب، المتمثلين في جوهرة برشلونة لامين يامال أصغر لاعب في بطولة يورو 2024 الذي أكمل عامه الـ17 أمس السبت، ونيكو ويليامز صاحب الـ22 عامًا، لاعب أتلتيك بلباو الذي ازداد بريقًا ولمع نجمه في البطولة، بعد تقديمه مستوى مميز بالرغم أنه سجل هدفًا وحيدًا حتى الآن وصنع آخرًا.

دفعة معنوية لمنتخب إسبانيا قبل نهائي يورو 2024

كما يعول مدرب لاروخا على داني أولمو نجم لايبزيج الألماني، الذي تدرج بمنتخب إسبانيا في الأدوار الإقصائية بالبطولة، بجانب أحد نجوم البطولة فابيان رويز متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بالإضافة إلى عودة الثنائي العائد من الإيقاف داني كارفخال ظهير ريال مدريد، وروبين دي لي نورماند مدافع ريال سوسيداد، بالرغم من تألق قلب دفاع النصر السعودي إيمريك لابورت، وناتشو فيرنانديز وخيسوس نافاس.