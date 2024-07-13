المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش بدء الفصل الدراسي الصيفي

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (7) اليوم السبت برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم .

جاء ذلك بحضور الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، أسامة موسى مدير شئون المقر وبعض أعضاء الجهاز الإدارى .

فيما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي والاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2024/2025 ومنها اعتماد نتائج الامتحانات للفصل الدراسى الثانى .

كما تم مناقشة بدء الدراسة بالفصل الدراسى الصيفى للعام 2023-2024م، واستعراض خطة صيانة المدرجات والقاعات الدراسية ومعامل التدريب والورش، اعداد الجداول للعام االدراسى القادم، تجهيز فريق عمل مكتب التنسيق لتيسير إجراءات التقديم والقبول بالبرامج والكليات خلال العام الدراسى القادم، التكليف باستكمال تجهيزات المدن الجامعية ومراجعة كافة الخدمات الأساسية للمدن الجامعية.