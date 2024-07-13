نقابة المهندسين تبحث التوسع في التدريب "أون لاين" 

أكد الدكتور هشام سعودي - وكيل النقابة العامة للمهندسين، أن كل فروع منظومة العمل النقابي تسعى لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المهندس وخدمة المهنة التي نعتز بها جميعًا.

وقال "سعودي" خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة المعامل الهندسية بالنقابة العامة، إن فصل لجنة المعامل عن لجنة التدريب استهدف تقديم خدمة تدريبية أفضل وأشمل للمهندسين، مشددًا على ضرورة التوسع في إقامة معامل تدريبية بالنقابة تشمل جميع التخصصات الهندسية، مع التوسع في عقد اتفاقيات تدريب مع الشركات الكبرى لتدرب المهندسين في معاملها، والعمل على أن يكون التدريب عملية مستمرة لخدمة الخريجين الجدد.

وأشاد وكيل نقابة المهندسين بالمهندس مبروك عامر- رئيس لجنة المعامل وجميع أعضاء اللجنة.. وقال: "اللجنة تجمع خبرات كبيرة قادرة على تحسين وتطوير وتعظيم التدريب، ووضع إستراتيجية للتدريب خلال الفترة القادمة".

وأكد الدكتور معتز طلبة – أمين صندوق النقابة، أن التدريب شهد تطورًا كبيرًا في جميع المجالات الهندسية، وأن شركات عديدة تسعى إلى تدريب أكبر عدد من المهندسين على برامجها..

وقال: "النقابة لديها إمكانات وموارد تغطي احتياجاتها وتزيد، ولا ينقصنا سوى التكامل بين النقابات الفرعية والشُّعب واللجان النقابية".

وأضاف: "لو اتحدت النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية واللجان النقابية على تحقيق هدف ما، فسنحققه على أروع ما يكون التحقيق، ولهذا علينا جميعًا أن نتكامل لزيادة موارد النقابة من الدمغة الهندسية، مع تقليل النفقات لأكبر قدر ممكن، وإذا تمكنا من ذلك ستشهد النقابة طفرة غير مسبوقة".

ودعا "طلبة" إلى التوسع في التدريب "أون لاين" والتوسع في الاستفادة من القدرات التدريبية للشركات الكبرى بما يحقق فائدة للمهندسين وللنقابة ولهذه الشركات، مع الحرص على أن يكون التدريب النقابي معتمدًا لدى كليات الهندسة، وأن يكون بأقل مقابل مادي ممكن.

وأشاد المهندس كريم الكسار– أمين عام النقابة المساعد، بتشكيل لجنة المعامل الهندسية.. وقال: "إن المهندس مبروك عامر- رئيس اللجنة، صاحب خبرة كبيرة، وكذلك جميع أعضاء اللجنة، فهم أشبه بمنتخب كأس العالم للمعامل، ونثق في قدرتهم على تحقيق طفرة تدريبية كبيرة بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية".

وأضاف: "كل الدعم من هيئة مكتب النقابة للجنة المعامل الهندسية لتقديم خدمة تدريبية متميزة لشباب المهندسين".



كانت لجنة المعامل الهندسية بالنقابة العامة، برئاسة المهندس الاستشاري مبروك عامر قد عقدت اجتماعها الأول اليوم السبت وفي بداية الاجتماع، قال "عامر": "نسعى لأن يكون في كل نقابة فرعية معامل تدريب تضم أحدث الأجهزة".

شهد الاجتماع الأول للجنة عرض الموقف الحالي لمعملي شنايدر وسيمنز، وعرض موقف معملABB ومناقشة خطة الافتتاح، ومناقشة الخطة التدريبية القادمة للعام التدريبي 2024-2025.