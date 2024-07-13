حزب الاتحاد: برنامج الحكومة يحتاج ترجمة لتغيير واقع المصريين للأفضل

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، تشهد نقاشا موضوعيا للتحديات والقضايا التي تواجه مصر على المستويات مختلفة، المحلية والدولية.

وأشار إلى أن تلك المكاشفة والمصارحة التي تشهدها الاجتماعات اليومية التي تعقد لدراسة برنامج الحكومة شيء طيب في مجمله ويدعو للتفاؤل، لكن يجب أن ينعكس ذلك في برامج تنفيذية واضحة تحكمها جداول زمنية.

وأضاف "صقر" - في تصريحات صحفية اليوم - أن حضور الحكومة اجتماعات دراسة البرنامج الجديد، خطوة مميزة تظهر آثارها مستقبلا فيما يتعلق بتنفيذ تلك التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها، والتي تنطلق من واقع قابل للتطبيق العملي ومدرك لطبيعة التحديات المصرية.

وأوضح أن مجلس النواب عليه دور كبير فيما يتعلق بوضع دراسة دقيقة لبرنامج الحكومة، يركز فيها على توصيات انطلاقا من احتياجات الشارع المصري.

واختتم أن برنامج الحكومة الطموح، يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، بالشكل الذي يسهم في تغيير طابع حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية.