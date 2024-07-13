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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

السعودية
السعودية
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أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - مطالبة المملكة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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