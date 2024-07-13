مجلة أمريكية: بولندا تدرس اعتراض الصواريخ الروسية التي تستهدف أوكرانيا

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن بولندا تدرس إمكانية اعتراض الصواريخ الروسية التي تستهدف المدن الأوكرانية، وذلك تزامنا مع قيام الحلفاء في الغرب بتعزيز شحنات الدفاعات الجوية للمساعدة في حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية للطاقة في كييف.

ونقلت المجلة قول وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكيالتي في كلمته أمام معهد أمريكان إنتربرايز على هامش قمة الناتو في واشنطن إن: " الاقتراح - الذي طرحته كييف في البداية - قيد الدراسة وتم إدراجه في اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها الجانبان".

وأكد أن لبلاده الحق في اعتراض وإسقاط الصواريخ الروسية التي تعبر أراضيها، لافتا الانتباه إلى أن اعتراض الصواريخ بعد عبورها الحدود يمثل "معضلة" نظرًا لأن الحطام يمكن أن يسبب ضررًا في حد ذاته.

ووفقا للمجلة الأمريكية يمثل هذا الأمر خروجا عن مواقف وارسو السابقة بشأن قضية اعتراض الصواريخ الروسية الموجهة ضد أوكرانيا، مستشهدة بقول فلاديسلاف كوسينياك كاميش، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، للإذاعة البولندية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هذه الخطوة ستتطلب موافقة حلفاء الناتو وسط مخاوف من تصعيد محتمل. وقال "إذا لم يتخذ الناتو مثل هذا القرار، فإن بولندا لن تتخذه بشكل فردي".

ونفذت روسيا سلسلة من الضربات ضد أهداف مدنية في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين خلال هجوم على أكبر مستشفى للأطفال في أوكرانيا.

وأكدت الأمم المتحدة وجود "احتمال كبير" بأن تكون المذبحة نتيجة "ضربة مباشرة" بصاروخ روسي، وليس بسبب إسقاط صاروخ، كما زعمت موسكو في حالات سابقة من هذا القبيل.. وأعلنت كييف أمس الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقا في جريمة حرب محتملة.