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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب إنجلترا يحلم باللقب من النهائي الثاني على التوالي

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
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يعد أفضل إنجاز لمنتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، هو الوصيف في نسخة 2020، حيث بلغ نهائي النسخة الماضية لكنه خسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وبسيناريو درامي، تأهل منتخب الأسود الثلاثة إلى نهائي يورو 2024 على حساب هولندا بهدف الفوز في الوقت القاتل، عن طريق البديل أولي واتكينز الذي أحرز هدف التأهل في الدقيقة 90+1، ليخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي في بطولة كأس أمم أوروبا. 

ملل جماهير إنجلترا من أسلوب ساوثجيت 

وترغب جماهير إنجلترا، أن يحصد منتخب بلادها اللقب الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، خاصة أنها تحلم باللقب بعدما ظهر رجال المدرب جاريث ساوثجيت بأداء رائع أمام هولندا في نصف النهائي، ليعوضوا حالة الملل التي أصابت الجماهير الإنجليزية طوال منافسات دور المجموعات وحتى في دور الستة عشر، ما أدى إلى نوم بعض المشجعين في المدرجات بسبب أسلوب لعب ساوثجيت في مباريات ما قبل النهائي، وذلك بحسب تصريحات بعض مناصري الإنجليز لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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