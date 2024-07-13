محافظ المنيا: إجراءات قانونية صارمة لردع المتلاعبين بتعريفة التاكسي

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا باستمرار الحملات التفتيشية والمرورية لمراقبة المواقف وعربات الأجرة والتاكسى ، والسرفيس، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب ، داخل المدن وبين المراكز، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ، وتحرير ما يلزم من محاضر حيال المخالفين، وتقديمهم لجهات التحقيق، لحماية المواطنين من الاستغلال، ومعاقبة الخارجين على القانون.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم إلى أنه تلقى شكاوى عدة من مواطنى مدينة المنيا أثناء تجاذبه أطراف الحديث معهم خلال جولاته الميدانية ، إلى جانب ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتعليقات متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة ، وكلها تفيد بأن أهالى مدينة المنيا لاحظوا فى الآونة الأخيرة أن معظم سائقى التاكسى يمتنعون عن توصيلهم، وبعضهم يطلب أزيد من التعريفة المقررة، وخاصة فى أوقات الذروة، والمناطق الأكثر ازدحاما مثل وسط البلد وشوارع الكورنيش وطه حسين وعدنان المالكى وحي شلبي والجامعة.

وأكد المحافظ أنه لن يتساهل أو يتسامح مع من يتلاعبون بالأسعار فى أي سلعة أو خدمة تُقدم للمواطنين، وأن إدارة المرور ومديرية التموين وإدارة المواقف وكافة الجهات المعنية إنما تعمل فى الأخير على خدمة المواطنين، وتسهر على راحتهم وحمايتهم.