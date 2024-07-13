محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي ويعقد اجتماعًا مع رئيس مركز مغاغة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، المركز التكنولوجي بمركز مغاغة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير منظومة العمل وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء ، وتفعيل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين فى واحد من الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين فى التصالح وإنهاء معاناتهم .



وعقب جولته داخل المركز التكنولوجى ، عقد المحافظ اجتماعاً مع رئيس مركز مغاغة، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، لمناقشة سبل تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الإداري بالمركز، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشكلات الحالية ووضع خطط تطوير الأداء بما يحقق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم .





وأثناء جولته الميدانية بمركز مغاغة ، لاحظ اللواء كدواني وجود عدد من مخلفات البناء في الطريق، مما يشكل عائقاً أمام حركة المرور وسلامة المواطنين، موجها رئيس مركز ومدينة مغاغة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يثبت تورطه في إلقاء المخلفات بشكل غير قانوني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وخلوها من القمامة والمخلفات .



وأمام عدد كبير من رؤساء الوحدات القروية، أكد كدواني على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



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