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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يعلن بدء حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

اللواء عماد كدواني
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا عن بدء الحملة القومية الثآنية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اليوم السبت وتستمر لمدة شهر بكافة المراكز والمدن والقرى لدعم مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.


من جانبه، أوضح الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا  ان الحملة تنفذ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بهدف القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وكذلك التكليف القومي بالترقيم والتسجيل، مؤكداً أن الحملة تشمل 121 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تحصين الماشية حمى الوادي المتصدع مديرية الطب البيطري بالمنيا