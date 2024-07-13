الكشف بالمجان على 1221 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت إدارة قوافل دمياط الطبية في مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها بقرية البدراوى ضمن خطة شهر يوليو الجارى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط

وكشفت إدارة القوافل العلاجية عن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها ضمن خطة شهر يوليو ٢٠٢٤ على مدار هذا الأسبوع ، بقرية البدراوى بمركز كفر سعد.

وأشارت الادارة فى بيان لها إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية بعدد ٩ تخصصات وتردد عليها ١٢٢١ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٦ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة ، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن" لعدد ١٧٨ حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و١٦ حالة بالسونار و إجراء ٨١٥ تحليل بمعمل الدم و ٦٦ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٨٣مواطن.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.



قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، انه تم اصدار قرارات بتكلفة ٦٨ مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال ستة اشهر ، بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل.

وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة أنه فى خلال الفترة من يناير وحتى يونيه الماضي تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين والتي تتضمن إجمالى عدد القرارات (45650) بمبلغ 68 مليون جنيه

كما بلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33320 وبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 1940 وعدد قرارات العناية بنفقة الدولة = 2860 وعدد قرارات الداخلي = 6930 قرار داخلي.