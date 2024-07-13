120 دقيقة من الحب والغناء.. محمد منير يشعل حفل العلمين بـ«علّي صوتك بالغنا».. و«مدد».. ويُعيد غناء «يالعمارة» تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

محمد منير لـ«البوابة نيوز»: أتمنى دائمًا إسعاد جمهورى.. وأعكف على الانتهاء من ألبومى الجديد

الوجوه مبهجة والأجواء رائعة والقلوب مبتسمة، ولمَ لا؟ فنحن على موعد للقاء الصوت الرصين، حتى «نعلي صوتنا بالغنا»، فمن المؤكد أن الأغاني لسه ممكنة».

وازدانت مدينة العلمين الجديدة في مساء أمس “الجمعة” وازدادت جمالا ببدء ليالي مهرجان العلمين في دورته الثانية، وكان الاختيار قد وقع على الكينج محمد منير لينير الليلة الأولى من هذا المهرجان الضخم الذي استحق بجدارة أن يكون الأول على مستوى الشرق الأوسط.

وفي ليلة فرضت فيها السعادة كلمتها، صعد الكينج محمد منير ليبدأ حفله الضخم، وارتفعت صيحات الجمهور بالتزامن مع صعوده، وبدأ وصلته الغنائية بأغنية "علي صوتك بالغنا" وسط هتاف كبير من الجمهور، الذي ردد معه كلمات هذه الأغنية الشهيرة.

جمهور الكينج يردد اغنياته

وواصل منير الغناء، وقدم العديد من أغنياته الشهيرة على مدار ١٢٠ دقيقة، ومنها أغنية ليلى ويونس وأبوالطاقية، والكون كله بيدور وافتح عيونك الشهيرة بـ"ابن ماريكا"، وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمي فتحي سلامة.

الكينج يبعث برسالة حب وتضامن لأهل فلسطين

وكان الكينج حريصا على وجود فلسطين ليرسل الي شعبها برسالة حب وتضامن، وذلك تماشيا مع قرار إدارة المهرجان بتخصيص ٦٠٪ من أرباح الدورة الثانية لأهالي غزة، من خلال أدائه لأغنية "يالعمارة"، وهى أغنية مأخوذة عن الفولكلور الفلسطيني وسبق وقدمها منير في ١٩٨٩، وهي من كلمات كريم العراقي، وألحان: جعفر حسن، والمطقع الشهير فيها: "وأصغر طفلة في فلسطين.. شالت بالكف حجارة".

وحرص النجم منير على تقديم الشُكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التنظيم الرائع، واختياره أن يكون أول نجم يُحي حفلًا غنائيًا بالدورة الثانية من المهرجان،، واختتم وصلته الغنائية بإنشاد "مدد يا رسول الله".

محمد منير لـ"البوابة نيوز": اعشق لقاء جمهوري.. وقريبًا أعلن تفاصيل ألبومي الجديد

وكان الكينج قد اختص "البوابة" بتصريحات خاصة قبيل بدء الحفل الضخم، حيث أكد النجم أنه حرص على التواجد بمدينة العلمين الجديدة مساء "الخميس"، أي قبل موعد الحفل بـ ٢٤ ساعة ليكون على استعداد تام للحفل الغنائي الضخم.

وأضاف الكينج أنه يعشق لقاءه بجمهوره في مثل هذه الحفلات، وخاصة في مدينة العلمين الجديدة وفي مهرجان كبير بحجم مهرجان العلمين، وأنه دائما يتمنى إسعاد الناس، وهذا ما يجعله في قمة سعادته.

وأشار محمد منير إلى أنه فور عودته من مدينة العلمين سوف يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد عن اسمه، مؤكدًا أنه انتهى بالفعل من تسجيل ٦ أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وسوف يعلن قريبًا عن تفاصيل هذه الأغاني، ومن المقرر أن يضيف إليها أغنيتين أو أربعا على أقصى تقدير.

الكينج محمد منير في حفل مهرجان العلمين

يشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية من المقرر أن تنطلق في الفترة من ١١ يوليو الجاري وحتى يوم ٣٠ أغسطس المقبل، حيث تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.