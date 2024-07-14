نهائي يورو 2024.. منتخب إسبانيا على بعد خطوة من فض الشراكة مع ألمانيا

يأمل منتخب إسبانيا لحصد لقب بطولة يورو 2024 حينما يواجه إنجلترا في المباراة النهائية؛ من أجل التتويج باللقب الرابع في تاريخه.

يتطلع منتخب إسبانيا إلى فض شراكته مع منتخب ألمانيا، بعدما حصل كل منهما على 3 ألقاب من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث كان آخر لقب للمنتخب الإسباني في 2012 في بولندا وأوكرانيا، بينما كان لقب نسخة 1996 آخر ألقاب المنتخب الألماني حينما حصده في إنجلترا.

ألقاب منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا حصل على لقب البطولة القارية 3 مرات جاءت في أعوام: 1964 و2008 و2012، لكنه يتأهب بقوة لحصد لقب النسخة السابعة عشر من بطولة كأس أوروبا، ليتربع على عرش القارة برصيد 4 ألقاب، ليتخطى منتخب ألمانيا لاسيما بلقب من على أراضي العاصمة الألمانية برلين، حيث يعد المنتخبان المذكوران أعلاه أكثر المنتخبات حصولًا على بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما يمني منتخب إسبانيا نفسه، فض شراكته مع ألمانيا، بجانب التتويج باللقب على حساب إنجلترا، لأن المنتخب المتوج بلقب بطولة يورو 2024 يحصل على 28.25 مليون يورو، حال فوزه بجميع المباريات التي خاضها، وينطبق ذلك على منتخب لاروخا حتى الآن، إذ في حالة انتصاره على نظيره الإنجليزي، سيحصل على مبلغ مالي ضخم بجانب حصوله على 8 ملايين يورو، فضلًا عن جوائز مشاركته في جميع أدوار البطولة.