تدريبات تأهيلية لسيف الجزيري في مران الزمالك

أدى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري.

وضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

في نفس السياق، واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق، البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها، بمزق في العضلة الخلفية.

وأدى "الزناري" مجموعة من التدريبات التأهيلية، ضمن المرحلة الأخيرة التي يخضع لها في الفترة الحالية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن "الزناري" يؤدي حالياً المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وحالته في تحسن مستمر.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن "الزناري" سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد الاطمئنان على تعافيه وجاهزيته بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.