الليلة.. برلين تحتضن نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية للنسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث ينطلق نهائي يورو 2024 في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حينما يواجه منتخب إسبانيا، إنجلترا على الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

بدأت منافسات بطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو الماضي، وتنتهي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو على الأراضي الألمانية.

نهائي يورو 2024

يدير الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه، مباراة إسبانيا وإنجلترا، التي تحدد من يتربع على عرش زعامة القارة العجوز، إذ يحصل البطل على 8 ملايين يورو، بينما الوصيف يحصل على 5 ملايين يورو، وذلك بجانب الجوائز المالية نظير مشاركة كل منتخب في جميع أدوار البطولة.

مشوار إسبانيا إلى نهائي يورو 2024

يتطلع الماتادور لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية، بعدما أصبح الوحيد في تاريخ اليورو الذي وصل إلى النهائي بـ6 انتصارات، وتأهل إلى نهائي يورو 2024، بعد فوزه في جميع مبارياته الست في البطولة، إذ إنه المنتخب الوحيد في هذه المسابقة القارية، الذي تأهل إلى دور الـ16 برصيد 9 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، أي بالعلامة الكاملة من دور المجموعات وبشباك نظيفة، حيث لم تتلق شباكه أي هدف في الدور الأول، ثم اجتاز جورجيا في ثمن النهائي، قبل أن يقصي منتخب ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) من ربع النهائي، ثم تغلب على فرنسا في نصف نهائي البطولة، ليحجز المقعد الأول في نهائي النسخة 17 من اليورو.

منتخب إسبانيا

مشوار إنجلترا إلى نهائي يورو 2024

أما منتخب الأسود الثلاثة، فيبحث عن إنجاز تاريخي غائب منذ 58 عامًا، حينما توج ببطولة كأس العالم عام 1966، وهي البطولة الكبرى الوحيدة في تاريخ المنتخب الإنجليزي، لذا يسعى إلى تحقيق إنجازه القاري الثاني بحصد لقب يورو 2024، الذي استهل مشواره به بفوز صعب على صربيا بهدف للا شيء، قبل أن يتعادل مع الدنمارك 1-1، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام سلوفينيا، ليعبر دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الثالثة وفي رصيده 5 نقاط، ليلتقي سلوفاكيا في دور الـ16 ويعبر بهدفين مقابل هدف بعد شوطين إضافيين، ثم تغلب على سويسرا الحصان الأسود للبطولة بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يقدم أداء رائعًا أمام هولندا ويفوز عليه بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا أمام إسبانيا في النهائي المرتقب.