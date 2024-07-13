النائب العام الفلسطيني الأسبق: القانون الدولي في مأزق بسبب جرائم الاحتلال

قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني الأسبق، إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، يعلمون جيدًا أين يقف القانون الدولي بشأن الانتهاكات، ولذلك فهم يتلاعبون بها بسبب عدم وجود آلية تنفيذ للقرارات الدولية.

وأضاف "براك"، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولي في مأزق حقيقي بسبب ضرب الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين عرض الحائط.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المرتقب، لا بد أن يكون حاسمًا وتكون له آلية لتنفيذه، وفي نهاية المطاف سيطبق القانون على الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن هناك العديد من التقارير التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك متفائلون لصدور القرار الخاص بمحكمة العدل الدولية، ويجب أن تتبناها مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال.