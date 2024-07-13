باحث: مجزرة المواصي تضاف لسجل جرائم الحرب البشعة التي يرتكبها الاحتلال

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يسعى لتكثيف عمليات القصف على غزة لتحقيق أي مكاسب ميدانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مجزرة اليوم تضاف لسجل مجازر وجرائم الحرب البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وأعتقد أننا نتحدث عن مجموعة من الدلالات المهمة، وهى أن نتنياهو من خلال الضغوط التي تمارس عليه سواء من الداخل أو من المؤسسة الأمنية يسعى لتكثيف القصف لتحقيق مكاسب يروج لها على المستوى السياسى الداخلي، خصوصًا مع وجود تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتابع أن هذه العملية ستحمل بعض التداعيات السلبية على مسار المفاوضات الجارية، واحتمالية وجود ارتباط بين هذه العملية وبين مسار المفاوضات، لأن نهج نتنياهو يقوم على المراوغة والسعي لتوقف عملية التفاوض سواء بوضع العراقيل أو التحديات أو عبر زيادة حجم ووتيرة التصعيد العسكري.