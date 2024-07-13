محافظ القليوبية يتابع إزالة طوابق مخالفة من برج سكني في بنها

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، إزالة طوابق علوية مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمدينة بنها، وذلك في إطار حملات المحافظة المكبرة لمكافحة مخالفات البناء والحفاظ على سلامة المواطنين.

يقع البرج المخالف بمنطقة الفيلات ببنها، وجرى إصدار رخصة بناء له بسبعة طوابق وأرضي، إلا أن صاحبه قام ببناء الدور الثامن والتاسع بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع أي مخالفات قد تعرضهم للخطر.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مشيراً إلى أن المحافظة ترحب بتقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.

خلال الحملة تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى محافظة القليوبية بشأن تأخر مجلس مدينة بنها في إصدار تراخيص البناء، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مدينة بنها وممثلين عن جامعة بنها ومسؤولي منظومة التراخيص، لبحث سبل دفع الأعمال والتسهيل على المواطنين في إصدار التراخيص في أوقات قريبة وقياسية لمنع المخالفات.

وأكد المحافظ حرصه على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمواطنين، ومنع المخالفات والتعديات بكافة صورها ، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء شريف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية والمقدم أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثاني مدينة بنها.