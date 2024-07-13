كوبا أمريكا 2024| موعد مباراة كندا وأوروجواي لتحديد المركز الثالث

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة كندا ضد أوروجواي، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

خسر منتخب كندا من الأرجنتين بثنائية دون رد، في مباراة نصف النهائي من كوبا أمريكا 2024، وذلك على ملعب ميتلايف ستاديوم.

أما منتخب أوروجواي تلقى هزيمة من كولومبيا بهدف للا شئ، في نصف النهائي الثاني من البطولة القارية.

بذلك، يلتقي أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، للحصول على الميدالية البرونزية.

بينما يواجه منتخب الأرجنتين، كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو.

موعد مباراة كندا ضد أوروجواي في كوبا أمريكا 2024

وحدد اتحاد الكونميبول، موعد مباراة كندا ضد أوروجواي لتحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024، لتقام في الثالثة فجر غدً الأحد ، وذلك على ملعب بنك أوف أمريكا.