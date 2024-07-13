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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقصف مخيم النازحين في خان يونس

الكويت
الكويت
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أدانت دولة الكويت بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم السبت مخيم النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت دولة الكويت - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، يمثل جرائم حرب واستخفافا بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر الماضي.   
وجدد البيان دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.

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