مستشار بكلية القادة والأركان: نتنياهو وضع 4 شروط تعقيدية لضرب مسار الهدنة

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود المستشار بكلية القادة والأركان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفع شعار «أنا أضرب بأي قرارات عُرض الحائط»، موضحا أن ما يفعله نتنياهو إجرام وفساد عسكري، وأنه لا يضع في اعتباراته أي التزام بالقوانين الدولية.

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: نتنياهو وضع 4 شروط تعقيدية في محاولة لضرب مسار الهدنة ضمن مجموعة اللجنة الشاملة التي كانت تجتمع في الدوحة، والشروط التي وضعها نتنياهو نراها متضاربة وفيها تداخل في المطالب، وهو لم يستطيع أن يصيغ الشروط بلفظ سياسي جيد.

وتابع: معلومة المخابرات والاستطلاع والمراقبة الجوية، بينت أن الاحتلال رصد هدفين أو قياديين من حماس هما "محمد الضيف ورافع سلامة"، وشن غارة على قطاع غزة استشهد على إثرها حتى الآن أكثرمن 300 مدني أعزل في مخيم للاجئين.

