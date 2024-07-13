خبير استراتيجي: مصر تكثف تحركاتها مع جميع الأطراف لوقف الحرب في غزة

قال اللواء دكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي، إن مصر تكثف تحركاتها مع جميع الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر تطالب إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل في غزة والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزامًا بأحكام القانون.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن هذه مجزرة جديدة ومكررة في منطقة المواصي تحديدًا، والمفترض أنها المنطقة الآمنة التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أنها منطقة آمنة، فكيف يحدث بها ما يحدث من تكرار هذه المجازر، ويدعي الجانب الإسرائيلي أن هذه الغارات بسبب وجود قيادات من حماس، ولم يتم تأكيد هذا وإذا تم التأكيد فهل هذا يستدعي أن يتم استشهاد حوالي 400 فلسطيني، ولذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس تدميرًا لشعب أعزل، والموقف الدولي من هذا لا يتحدث كثيرًا فيدين فقط".